Bonne table à Rouen. Noodle Shop, le roi du ramen

Quelques tables, des fresques évoquant la fabrication des ramens et une ambiance plutôt cosy. Le restaurant de Yann et Liang est petit mais tout aussi chaleureux. L'établissement est spécialisé dans les ramens, ces nouilles trempées dans le bouillon accompagnées de viandes et de légumes. Une recette typiquement japonaise inspirée des nouilles chinoises.

On m'apporte la carte. Je commence par quatre gyozas au poulet puis je choisis la spécialité, le ramen au porc. J'ai le choix entre plusieurs bouillons : le miso, c'est-à-dire la pâte de soja fermenté, le soja noir et un bouillon de poulet salé. L'assiette, plein de couleur, semble généreuse mais finalement le tout est assez léger. La viande de porc est particulièrement tendre et les œufs bio mollets fondent dans la bouche.

Ramen au porc, le traditionnel.

Je termine par un mochi, un dessert à base de pâte de riz, fourré aux haricots rouges, particulièrement savoureux. La note est tout à fait acceptable. 19,90 euros pour une entrée, un plat et un dessert, le tout servi relativement vite. Si les ramens sont la spécialité, ici, à Noodle Shop, on retrouve aussi les gua bao taiwanais, des nouilles chinoises mais aussi des spécialités à base de riz comme le donburi.

Le ramen au porc traditionnel

"On essaye de faire plaisir à tout le monde, explique Yann Xia, le co-gérant de l'établissement. Au départ, on avait une clientèle très chinoise, c'est pour cela qu'on a gardé les nouilles." La femme de Yann Xia Liang Liu, d'origine chinoise, est derrière les fourneaux. Tous les deux tenaient un restaurant de sushis aux Docks 76 avant de venir rue Eau-de-Robec. Aujourd'hui, les clients viennent surtout pour le ramen. "Le plus demandé, c'est celui au poulet, mais c'est parce qu'on est en France, s'amuse Yann Xia. Mais le ramen traditionnel, c'est au porc… À l'origine, c'est même la poitrine de porc, mais les Français n'aiment pas trop le gras, alors on met de l'échine de porc rôti."

Pratique. 172 rue Eau-de-Robec à Rouen. 02 32 83 09 14. Ouvert en semaine le midi et le soir.