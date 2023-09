Mondeville. Chrys, jeune footballeur de 12 ans, meurt d'un arrêt cardiaque 

Le football régional est en deuil. Vendredi 22 septembre, dans la soirée, Chrys Diomandé est subitement décédé à son domicile familial à l'âge de 12 ans. Ce jeune footballeur, licencié à l'USO Mondeville depuis cette année, a succombé à un arrêt cardiaque. Ne se sentant pas bien - Chrys était asthmatique -, il avait été raccompagné à son domicile à Colombelles par le parent d'un camarade. Son éducateur l'avait interdit de s'entraîner. "C'est d'une tristesse sans nom" a réagi avec pudeur le président du club, Fabrice Clément.

Pluie d'hommages

Depuis ce drame, les hommages se sont multipliés sur les terrains de football de la région. À Mondeville, l'équipe fanion, en Régional 2, s'est échauffée avec un t-shirt blanc sur lequel était indiqué "RIP Chrys". Après la victoire face à Falaise (1-0), les Mondevillais ont tenu à dédier un cri de guerre à Chrys. Son frère, Cédric Diomandé, était même venu dans le vestiaire pour célébrer la victoire.

Dans son ancien club, au groupement de Blainville-Bieville-Beuville, joueurs, éducateurs, dirigeants et parents sont venus lui rendre hommage samedi avec une banderole sur laquelle était inscrit "Repose en paix Chrys 3". Le joueur portait le numéro 3 sur le terrain. "Son sourire et sa gentillesse vont nous manquer terriblement" a réagi le club sur sa page Facebook. Une urne et un livre d'or seront mis à disposition des licenciés au stade de Blainville à partir de mardi 26 septembre (18 h) jusqu'à mercredi 27 septembre (20 h).

Cagnotte et livre d'or

Le club de football de Colombelles apporte aussi son soutien :

Une cagnotte a été mise en place pour aider la famille du jeune joueur. Ce lundi 25 septembre, plus de 1 700 € ont été collectés. La cagnotte est ouverte jusqu'à la fin de semaine.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Colombelles jeudi 28 septembre à 11 heures.