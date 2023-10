Place du commerce. Mangas, meubles, donuts : ça bouge à l'espace Coty du Havre

Le centre commercial Coty se redynamise, de nouvelles enseignes sont annoncées. Après l'ouverture de Basic Fit cet été, le centre étoffe son offre.

Des nouveautés à l'Espace Coty

"Un centre commercial doit sans cesse évoluer", confie Benoît Héron, le directeur de l'Espace Coty au Havre. Depuis cet été, il y a effectivement du changement au sein du centre, déjà avec l'ouverture en août de Basic Fit. "Il y a quelques années, implanter une salle de sport aurait été impensable. Cela répond maintenant à une demande de la clientèle." Parmi les autres nouveautés, l'ouverture de MiLOME, l'enseigne d'ameublement et de décoration (voir ci-dessous). "Nous n'avions qu'une offre de petits équipements de la maison. Avec un magasin de meubles, ça complète."

Autre changement : les deux boutiques Greenp'iz et Pop'iz s'agrandissent et occupent un même lieu. Greenp'iz gagne 100 m2 et Pop'iz double sa surface de vente. À la place de Pop'iz, le magasin Pop and Co s'installe. Il propose des produits issus de l'univers des mangas.

D'ici la fin de l'année, l'enseigne Home Donuts remplacera le kiosque Yogurt Factory.

Il reste encore six emplacements libres au sein du centre. "Pour Biocoop, nous avons un projet quasi abouti, mais je ne peux pas encore le dévoiler. Au total, nous avons trois projets en cours et qui devraient voir le jour dans les prochains mois."

Benoît Héron est plutôt optimiste. "De fortes marques montrent de l'intérêt pour Coty. La commercialisation prend du temps, mais on est sur la bonne voie."