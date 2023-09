Le Havre. Naufrage du Mylanoh : devant le tribunal, les familles crient leur impatience

"Cela fera deux ans bientôt, c'est beaucoup trop long", souffle André Tesson, devant le palais de justice du Havre, vendredi 22 septembre. L'armateur du Mylanoh, qui a sombré en baie de Seine le 3 février 2022, est venu crier son impatience. À ses côtés, les confrères et les familles de Thierry, Hakim et Alan, les trois pêcheurs disparus à bord du petit chalutier.

Au #Havre, près de deux ans après le naufrage du #Mylanoh, les proches des victimes attendent des réponses judiciaires après le drame. Ils sont venus partager leur impatience devant le palais de justice. #lehavre #peche pic.twitter.com/kqlowO6hqj — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) September 22, 2023

L'enquête terminée

Selon l'armateur du Mylanoh, "l'enquête pénale est terminée depuis le 15 juillet mais, depuis, c'est silence radio. On attend". À ce stade, aucune mise en examen n'a été prononcée dans cette affaire. Pour les pêcheurs havrais, la thèse d'un accrochage avec un navire de pêche dieppois, le Bienvenue, ne fait pas de doute. Une hypothèse privilégiée par le Bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA Mer), chargé de rechercher les causes des naufrages en vue d'améliorer la sécurité maritime, mais pas d'établir les responsabilités. En janvier dernier, aucune charge n'avait été retenue contre l'équipage dieppois à l'issue d'une garde à vue.

Y aura-t-il un procès ?

Les proches des victimes espèrent malgré tout une réponse judiciaire. Le procureur adjoint du Havre, qui était en charge du dossier, a récemment quitté la circonscription. "Un changement de procureur, cela va encore prendre du temps. On se demande quand aura lieu le jugement. On nous parle de 2024…", déplore Farida Hamitouche, dont Hakim était le fils unique. "On est en souffrance. Qu'est-ce que je peux dire à mes enfants ? Mon dernier n'avait que six mois quand c'est arrivé", rappelle Ophélie Eichberger, la compagne du marin, père de trois enfants. Les deux femmes regrettent "l'indifférence" envers les familles des trois marins, disparus à l'âge de 51, 28 et 17 ans. "Ce n'est pas évident de prendre la parole, mais l'on se battra jusqu'au bout."