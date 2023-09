Jumièges. Une sépulture découverte au cours de fouilles archéologiques à l'abbaye

C'est une découverte peu banale. Des archéologues ont retrouvé la sépulture d'un abbé de Jumièges. Mercredi 20 septembre, le Département de Seine-Maritime a annoncé que "depuis le mois de juin, des fouilles archéologiques sont réalisées sur le site de l'abbaye de Jumièges" et plus précisément, au sein de l'église Saint-Pierre.

Une sépulture inviolée d'un abbé de Jumièges retrouvée

Entre juin et juillet, "les archéologues ont mis au jour la sépulture inviolée d'un abbé de Jumièges", détaille l'institution. La tombe, gothique, se situe dans le chœur de l'église Saint-Pierre, dans l'axe du sanctuaire. Dans le cercueil, une crosse de plomb "très abîmée et des traces de vêtements dont des bottes/chaussures en cuir" ont également été retrouvées. En plus de la découverte du tombeau, les fouilles ont permis de mettre au jour les restes du chevet de l'église carolingienne, ainsi qu'une sépulture qui serait attribuée à Jean Papillon ou à Jean IV Dehors.

Le tombeau de Guillaume VII, dit Guillaume Le Jeune ?

Selon les éléments archéologiques retrouvés, ce tombeau pourrait appartenir à Guillaume VII, dit Guillaume Le Jeune, abbé de Jumièges au XIVe siècle. Ce dernier a eu un rôle important dans l'histoire du site : il a achevé la construction du chœur gothique de l'église Saint-Pierre. Les sources du XVIIIe siècle affirment que le monument funéraire de Guillaume Le Jeune se trouvait contre le mur droit de la première travée du chœur gothique. La sépulture découverte étant très proche de ce monument funéraire, cela justifie, en l'état des recherches, son attribution.

Pour des questions de conservation, les archéologues ont fouillé la tombe et emporté rapidement les éléments. Des microprélèvements ont été effectués de façon à programmer des analyses physicochimiques sur le plomb, les textiles, les restes végétaux et les insectes présents dans la sépulture.