[Vidéo] Caen. Un impressionnant trois-mâts ouvert au public

Ce n'est pas un bateau comme les autres qui est amarré dans le Canal de Caen depuis le samedi 16 septembre. Pourquoi dans le canal et pas dans le port ? Son mât était trop grand pour passer sous le viaduc de Calix ! Cela donne une idée des dimensions de ce voilier. Ce fameux trois-mâts appelé Le Gunilla a aujourd'hui des fonctions de navire-école, et traverse les mers. Il est accosté à Caen pour une dizaine de jours (jusqu'au mardi 26 septembre), et ouvert à tous les curieux ou passionnés de voile, pour le visiter.

Pourquoi à Caen ?

Arrivé il y a quelques jours avec 44 étudiants et onze membres d'équipage à son bord, ce n'est pas par hasard qu'il s'est amarré ici. Le second de bord Mikael Hinnerson explique : "Nous sommes ici pour visiter la Normandie, pour découvrir l'histoire autour des plages du Débarquement" et étudier la flore locale. C'est l'association "Bateaux de Normandie" qui leur a proposé de venir accoster dans le canal caennais.

Les différents ponts sont visitables, ainsi que la cabine de manœuvre et de commandement, et quelques espaces de vie, offrant aux visiteurs une véritable immersion dans le quotidien d'un navire, déambulant au milieu des étudiants et du personnel de bord qui nettoient le pont, jouent aux cartes ou préparent les repas.

Un joyau du patrimoine maritime

Le Gunilla, tenant son nom d'une reine consort du royaume au XVIe siècle, est un joyau du patrimoine maritime suédois. C'était le plus grand voilier de la flotte suédoise, avant d'être dépassé par un autre voilier similaire au début du siècle. Ses dimensions sont impressionnantes : près de 50 m de longueur, une surface de voile de 1 000 m2, 34 m à son point le plus haut. De quoi être fasciné lorsqu'en longeant le canal, le trois-mâts barque à coque en acier se dévoile soudainement devant nos yeux.

La particularité de ce trois-mâts : une véritable école flottante

Ce qui rend ce trois-mâts d'autant plus unique, c'est sa fonction actuelle de navire-école. Cela n'a cependant pas toujours été le cas. En effet, construit en 1940, il a pris la mer pour la première fois en 1945 et a servi, jusqu'en 1997, de navire de transport de marchandise sèche, notamment céréalière. Il a ensuite été restauré et aménagé, et permet désormais l'embarquement d'étudiants à bord pour des voyages éducatifs de dix mois, autour de l'Atlantique.

La pièce principale et centrale s'appelle le grand carré. Une salle multifonction, tant salle de classe, que cantine, que salle de détente. Les lycéens apprennent l'anglais, les sciences sociales, ou l'histoire-géographie sur le terrain directement, par des sujets d'études concrets, des interviews ou des excursions.

Ils expérimentent également la vie en équipe, apprennent à naviguer, entretiennent le bateau, cuisinent, mais font aussi le constat des injustices et de la pauvreté dans certaines parties du globe.

Pratique. Le bateau est à visiter au quai de Calix, de 14 heures à 18 heures en semaine, et de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures le week-end. Tarif 5 €. Une croisière est également proposée, avec la descente du canal à son bord, le mardi 26 septembre. Tarif de 25 à 40 €. Pour tout renseignement, contacter Laurent au 06 72 37 92 75.