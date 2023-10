Voile. Dix jours d'animations au village de la Transat Jacques Vabre au Havre

Le traditionnel village de la Transat Jacques Vabre prend place autour du bassin Paul Vatine du Havre du vendredi 20 au dimanche 29 octobre. Dix jours de fête pour profiter de nombreuses animations gratuites avec la possibilité de se restaurer et de se désaltérer. Il sera ouvert tous les jours de 10 heures à 20 heures, avec des nocturnes jusqu'à 22 heures les vendredis et samedis.

Parmi les temps forts, un concert sera donné le samedi 21 octobre pour les 30 ans de la Transat au Carré des Docks avec Kidi and the Keys, Tony Chasseur et Trio Cover. Une course à pied en double sera organisée le dimanche 22 octobre, les 6 km de la Route du café au départ du village à 10 heures. Le samedi 28 octobre, un grand feu d'artifice sera tiré depuis le bassin Paul Vatine à 20 heures.

Pour assister au départ de la Transat, le dimanche 29 octobre, le public pourra profiter de la parade des voiliers devant l'esplanade Mandela, entre 9 heures et 11 heures. Une tribune de 500 places sera installée pour l'occasion.