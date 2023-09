Musique. Un nouvel album à venir pour Jennifer Lopez !

Le dernier album studio de Jennifer Lopez remonte à 2014, avec A.K.A. Elle a depuis sorti plusieurs titres, mais pas sous forme d'albums. Ce sera désormais chose faite avec This Is Me… Now. Les fans penseront tout de suite à la similarité avec This is me… Then, sorti en 2002, et ils auront bien raison !

En effet, la chanteuse avait sorti cet album pendant son idylle avec Ben Affleck. Depuis, ils se sont séparés… Et à nouveau remis en couple. Ils se sont même mariés cet été. Un nouveau départ amoureux qui a su inspirer la chanteuse. L'album contiendra 13 titres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez n'a toujours pas donné de date de sortie officielle, mais This is me… Then était sorti un 25 novembre. Affaire à suivre ?