[Insolite] Calvados. Elle utilise des manches à balai pour réaliser des dessins XXL sur le sable

Vous l'avez peut-être aperçue sur la plage de Ouistreham le 29 août dernier, réalisant un dessin XXL pour le départ de la Solitaire du Figaro. Cinq heures de travail, des dizaines de détails, mais un résultat exceptionnel. Anne-Ingrid Le Granché a découvert le dessin sur le sable sur Internet.

Frappée par cet art en plein air, cette éducatrice sportive de métier et artiste à ses heures perdues, décide de s'y mettre à l'aide d'un bâton lors d'une balade à la mer. "J'ai réinventé le compas avec deux bâtons et une ficelle pour faire des rosaces", explique la quinquagénaire. Normande d'adoption - elle vit sur la côte de Nacre depuis 20 ans - elle trouve son bonheur sur les plages du Calvados. "J'ai en tête mon premier dessin. C'était une double rosace avec des fleurs", rembobine-t-elle, cinq ans en arrière. Elle se prend alors au jeu, dessinant toujours à l'avance son projet sur une feuille A4 quadrillée. Une fois les pieds dans le sable, c'est un autre jeu d'enfant qui commence. Elle troque le crayon à papier et les pinceaux pour les baguettes chinoises, les manches à balai ou les râteaux. "C'est rigolo comme technique. C'est extraordinaire tout ce que l'on peut faire avec le sable : des traits, des lignes, on peut aussi creuser, explique l'artiste. Quand je me déplace, c'est comme si je dansais. Je peux aussi gommer avec mes pieds." Anne-Ingrid s'adapte aussi à la marée. Quand la mer monte, elle se lance dans une course contre la montre pour voir son œuvre balayée en quelques minutes. Quand la mer descend, elle prend le temps.

Été comme hiver, elle s'éclate, devant de nombreux curieux, à dessiner sur le sable pour des anniversaires, des enterrements de vie de jeune fille, des mariages ou encore des collectivités territoriales. Selon la saison, elle s'habille en conséquence. "Je ne mets pas de chaussures pour ne pas marquer le sable. J'ai des chaussettes étanches et des gants chauffants", sourit-elle. Méduses, baleines, crabes, rosaces… Elle joue avec les éléments naturels pour réaliser des fresques qui peuvent mesurer jusqu'à 24 m de large sur 12 m de long. "J'ai l'impression d'être assise dans un grand cahier. Plus le dessin est compliqué, plus j'adore" poursuit l'artiste, qui a le souci du détail. En juin 2024, elle va collaborer pour les championnats du monde de char à voile à Asnelles, sur la plage de Gold Beach. Elle espère, quelques jours plus tôt, être sollicitée pour le 80e anniversaire du D-Day. Une occasion parfaite pour montrer toute l'étendue de son talent aux yeux du monde entier.