Université de Caen. Près de 2 000 étudiants en plus à la rentrée 2023

Au mardi 12 septembre 2023, 26 366 étudiants et étudiantes sont inscrits à l'Université de Caen, soit près de 2 000 de plus que l'an dernier à la même date (ils étaient 24 508 en 2022).

19 700 dans le premier cycle

Dans le détail, plus de 19 700 sont inscrits dans le premier cycle sur les différents campus, dont 9 500 étudiants en première année de licence, licence accès santé et Bachelor universitaire de technologie (BUT). Ils sont 5 849 dans le second cycle.

L'université compte au total 5 420 néo-bacheliers. Près de 30 % d'entre eux sont inscrits dans les formations de droit (826 étudiants), en STAPS (470 étudiants) et en psychologie (322 étudiants). 846 étudiants sont inscrits au sein de la licence généraliste avec l'option "Accès santé" (licence LAS). "L'ensemble des étudiants qui ont candidaté ont obtenu une place", se réjouit l'Université de Caen.

Une nouvelle formation

Pour cette rentrée 2023, l'université ouvre de nouveaux diplômes. Pour la première fois en Normandie, une licence en orthoptie a ouvert en ce mois de septembre. Cette nouvelle formation, spécialisée dans le dépistage, l'analyse et le traitement des troubles et déséquilibres de la vision, accessible avec un baccalauréat ou équivalent, s'effectue en trois ans. Elle compte 15 étudiants cette année.

D'autres offres de formation sont proposées autour de l'intelligence artificielle, le numérique en santé, la cybersécurité, ainsi que le nucléaire. "On essaie de répondre relativement vite à de nouveaux enjeux de notre société", précise Lamri Adoui, président de l'université de Caen Normandie.