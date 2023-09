Manche. Les lignes de bus se développent dans les intercommunalités

Nouvelle année scolaire et nouvelles résolutions peut-être, comme plus prendre le bus ? Dans la Manche, les transports en commun se développent dans les intercommunalités. Ce sont elles qui sont en charge de ce dossier. À Coutances, mercredi 13 septembre, la deuxième ligne du réseau Cosibus a été inaugurée.

Dans le voyage inaugural, Christine Leclere teste le bus pour la première fois. "On est très bien installé, c'est très pratique", estime-t-elle. Elle poursuit : "L'extension de la ligne est vraiment géniale pour tous les gens qui habitent autour de Coutances." Elle en fait partie, elle qui habite à Bricqueville-la-Blouette, le terminus de cette nouvelle ligne. Elle couvre le sud-ouest de la commune, de Bricqueville jusqu'au parc des sports de Coutances, en passant par le centre-ville. Les personnes à mobilité réduite peuvent profiter de cette ligne, dont les horaires s'étendent de 7 heures à 20 heures. Le billet coûte toujours 50 centimes.

Ailleurs dans la Manche

À Granville, le réseau Néva teste, à partir de samedi 16 septembre, une septième ligne. Elle roulera le samedi de Cérences à Granville. Comme le reste du réseau, le voyage est gratuit.

Dans l'agglomération du Cotentin, la ligne D, qui s'arrêtait avant à Valognes, continue maintenant jusqu'à Montebourg. La ligne F connecte Les Pieux à Valognes en passant par le sud, Portbail-sur-Mer. Dans Cherbourg, la ligne 7 a été remaniée par Cap Cotentin pour aller de La Glacerie au centre-ville.

À Saint-Lô Agglo, la résolution de la rentrée pour le transporteur SLAM est d'avoir des parcours plus directs, "plus fluides et mieux cadencés". Des arrêts ont été modifiés.

Pour ces quatre réseaux de bus, il est possible d'acheter son billet avec une même application : Atoumod, créé par la Région Normandie. Il est aussi possible d'acheter des billets de car NOMAD ou pour le réseau Twisto de Caen.