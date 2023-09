Manche. Pourquoi ce char américain a-t-il été couvert de cartons ?

La proposition n'emballe pas tout le monde. Au début du mois de septembre, l'emblématique char de la place Patton à Avranches a été recouvert de cartons par Julien Jimonet, un artiste originaire de Rouen, en Seine-Maritime.

Repenser les paysages urbains

À la manière de Christo, le plasticien qui a entièrement drapé l'Arc de triomphe ou le Pont-Neuf à Paris, Jimonet a empaqueté le char qui se trouve sur le rond-point, avec la volonté de mettre "l'accent sur l'un des éléments qui façonnent le paysage d'Avranches. Ce faisant, il questionne notre rapport à cette ville et à son histoire", explique la Ville. Car cette initiative intervient dans le cadre du festival Point Point, qui invite une vingtaine d'artistes à transformer les paysages urbains. "L'idée du char ne vient pas de moi. Je souhaitais à l'origine empaqueter un objet public banal, qu'il soit lampadaire, aire de jeu, banc ou autre… Le char m'a été proposé par l'association Faire de Rien, qui organise le festival Point Point, avec l'appui du maire d'Avranches, partant pour cette intervention et conscient des retombées et critiques qu'elle a pu engendrer", explique Julien Jimonet.

Pourtant, du côté des internautes, l'œuvre suscite plutôt l'incompréhension, voire l'inquiétude : "Emballé pour une expédition en Ukraine ?", s'inquiète un riverain. "Un projet secret de vente ?", interroge un autre.

Les habitants s'interrogent, après l'encartonnage du char de la place Patton. - Capture d'écran Facebook

Interrogé par Tendance Ouest, l'artiste détaille : "Ce festival est très ancré dans le territoire avranchinais, et jouer de cet objet public au centre de ce rond-point emprunté mécaniquement par des milliers d'automobilistes chaque jour m'a semblé intéressant. C'est une intervention éphémère sur le paysage quotidien des habitants qui offre un regard nouveau sur ce volume qui devient presque invisible. C'est aussi une invitation vers de nouveaux imaginaires et une lecture nouvelle de cet objet pour les visiteurs du festival qui ne sauront pas ce qui se cache en dessous…"

La fin de cet "encartonnage" est prévue pour le dimanche 17 septembre, date de fin du festival Point Point.