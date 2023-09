Séisme au Maroc. Des collectes organisées dans les supermarchés en Normandie pour venir en aide aux sinistrés

L'Association culturelle marocaine de Normandie s'est engagée rapidement dans cette chaîne de solidarité. Depuis samedi 9 septembre, au lendemain du séisme meurtrier qui a secoué le Maroc, elle coordonne les dons en collaboration avec l'enseigne de magasins halal Triangle. Une solidarité qui prend forme aussi bien à Caen qu'à Rouen mais aussi dans les Hauts-de-France et en région parisienne. Dans l'agglomération de Rouen, quatre magasins de l'enseigne collectent ainsi les dons à Saint Sever, Saint-Étienne-du-Rouvray et Bihorel. À Caen, c'est le magasin Triangle à Hérouville-Saint-Clair qui s'occupe de collecter les dons.

• Lire aussi. "Je suis encore sous le choc" : après le séisme au Maroc, la solidarité s'organise.

"Ce qu'on collecte en priorité, ce sont les fournitures scolaires", explique Mohammed Karabila, membre de l'Association culturelle marocaine de Normandie. "Il y a beaucoup d'enfants qui vont se retrouver sans fourniture, peut-être même sans école… On a besoin aussi de couvertures, de tentes, parce que les gens vont se retrouver sans maison", poursuit le bénévole qui appelle également aux dons financiers, pour pouvoir répondre aux situations urgentes.

"Ça fait chaud au cœur", constate, ému, Hakim Bouamssar, qui s'occupe du chargement des marchandises à Saint-Étienne-du-Rouvray pour le magasin Triangle où une vingtaine de palettes de dons sont déjà parties vers la centrale d'achat du magasin avant son acheminement vers le Maroc. Originaire d'Agadir, une des villes sinistrées, au sud du Maroc, Hakim raconte comment il a vécu l'événement : "C'est ma sœur au Maroc qui m'a appelé pour me dire ce qu'il s'était passé… Grâce à Dieu, ma famille va bien, mais il y a eu beaucoup de dégâts. Sur l'appartement de ma sœur, il y a des fissures de deux à trois mètres, c'est vraiment impressionnant."

Hakim Bouassmar s'occupe de charger les collectes dans le camion, direction la centrale d'achat du magasin Triangle à Saint-Étienne-du-Rouvray, en attendant le départ des marchandises pour le Maroc.

Leila Aharafane, Franco-Marocaine, originaire de Sotteville-lès-Rouen, est venue elle aussi donner un coup de main. Elle a organisé une collecte de quartier avant de se rendre, lundi 11 septembre, devant le magasin de Saint-Étienne-du-Rouvray. "Moi, j'ai toute ma famille ici, mais il me reste des cousins au nord du Maroc, ce qui fait que personne n'a été touché", explique la Normande. Ce qui ne l'a pas empêché de participer à l'effort. "On a pris des couvertures, des habits, parce que les gens là-bas n'ont plus rien… Je m'étais déjà mobilisé pour la Turquie, comment donner un sens à sa vie si on ne peut pas s'aider les uns, les autres dans des situations comme celle-ci ?"

L'Association culturelle marocaine de Normandie est en lien également avec le consulat général du Maroc à Pontoise pour pouvoir acheminer correctement les marchandises vers les régions les plus sinistrées. Elle a aussi mis en ligne une cagnotte via la plateforme helloasso. Pour l'heure, près de 1 800 euros ont été collectés.