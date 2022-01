Water-polo : les Marsouins veulent s’installer en N2

"Cependant, nous n'avons pas de regret car l'équipe n'a jamais baissé les bras, précise l'entraîneur, Johan Paco. En deuxième mi-temps, nous avons presque fait jeu égal avec nos adversaires. Nous devons passer par des matchs comme celui-là pour progresser."



Le maintien comme objectif

Progresser, voilà le leitmotiv du promu, seul représentant de l’ouest à ce niveau de compétition. “Nous sommes sur une dynamique d’apprentissage pour un an, explique Paco. La saison prochaine, nous aurons des ambitions plus élevées.” En attendant, les Marsouins ont le maintien pour objectif légitime. “Je suis convaincu que nous y parviendrons, assure Paco, soulignant le potentiel de l’équipe. Nous avons une grosse marge de progression et de bien meilleures conditions d’entraînement que la saison dernière, avec lesquelles nous étions pourtant montés en N2. Il y a trois ou quatre équipes qui sont proches de notre niveau. Il faudra se servir des autres matchs pour préparer ces rendez-vous importants”.Samedi 17, les Marsouins, qui alignent aussi deux équipes en championnat régional, se déplaceront près de Lille pour affronter Wattrelos. “Ils ont perdu leur premier match et seront revanchards.Mais nous sommes montés pour vivre ce genre de rencontre et nous jouerons à nouveau sans pression.”

Aline Chatel



Galerie photos