Tourisme. Un bon mois d'août en Seine-Maritime

Avec 3,1 millions de nuitées touristiques en Seine-Maritime, août 2023 est au niveau de l'année 2022 et de sa fréquentation record. Seine-Maritime Attractivité tire un bilan plus que positif de la fréquentation touristique dans le département.

En dépit d'une météo capricieuse, la Seine-Maritime a séduit les clientèles de proximité, françaises et étrangères, particulièrement sur la deuxième quinzaine du mois. Sans surprise, les Allemands, Néerlandais et Britanniques restent les touristes étrangers les plus fidèles à la destination, avec une hausse significative de 17 % pour les vacanciers allemands. Pour les vacanciers français, ce sont les habitants des départements les plus proches qui sont venus les plus nombreux (Île-de-France, Hauts-de-France et Normandie).

186 000 nuits ont été réservées et l'on constate une hausse de la location entre particuliers. Avec un chiffre d'affaires de 19,6 millions d'euros, la tendance s'accentue et les touristes réservent encore plus largement entre particuliers, +17 % par rapport à 2022.

La fin de saison ?

La météo reste un facteur déclenchant sur les réservations d'arrière-saison. Les hôtels, meublés et gîtes sont confiants et prévoient une bonne fréquentation de leurs hébergements. Néanmoins, les campings ainsi que les sites de loisirs et de visites restent plus prudents.

Les réservations pour septembre n'atteignent pas, en ce début de mois, les chiffres de l'année 2022 qui reste une année exceptionnelle, mais les professionnels misent sur les réservations de dernière minute.