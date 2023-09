Sainte-Mère-Eglise. Record de fréquentation à l'Airborne Muséum

L'Airborne Muséum, à Sainte-Mère-Église, affiche des records de fréquentation pour cette année.

Le nombre de visiteurs a surpassé ceux de l'année passée et même ceux de 2019, dernière année de référence avant la Covid et pourtant année du 75e anniversaire du Débarquement : 196 000 visiteurs cette année, c'est une hausse de 9 % par rapport à 2022, avec une progression de 45 % des Américains et, plus surprenant, indique le musée, une hausse de 17 % de visiteurs espagnols, qui viennent aussi parfois chercher l'air frais normand. Sur les mois d'été, le musée a accueilli 41 000 visiteurs en juillet et 51 600 en août.

L'Airborne Muséum fermera ses portes le 12 novembre, pour ne rouvrir qu'en février 2024 : des travaux seront réalisés. Un cinquième bâtiment, dédié aux planeurs, va être construit, le bâtiment historique le Waco va être totalement rénové et le parc, lui, va être entièrement réaménagé.

Tout sera prêt pour les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement.