Manche. Cueillette insolite : ce maraîcher découvre une tomate de plus de deux kilos !

2 041 grammes. C'est le poids de la tomate qu'a découverte Jean-Pierre Peralta dans le jardin d'un ami, où il plante régulièrement des cultures. Ce maraîcher horticulteur à la retraite, stupéfait par la taille du fruit charnu le pèse, avant de comparer sur Internet, où il trouve la plus grosse tomate de France, qui pèse 3,100 kg.

Le passionné, né à Harfleur près du Havre, n'a pas à rougir pour autant, loin de là, du beau spécimen découvert samedi 2 septembre. "On l'a cueillie samedi et on l'a mangée dimanche !", s'est réjoui ce diplômé de l'école d'horticulture de Versailles qui a déjà raflé la cinquième place du meilleur jardinier de France en 2019 pour son jardin potager.

"On lui a mis tout ce qu'il fallait et beaucoup d'amour"

Passionné par le maraîchage, Jean-Pierre tenait le restaurant du Père Alta, en face du port de Carentan, et faisait la part belle aux crêpes et aux produits du terroir. Aujourd'hui installé à Saint-Hilaire-Petitville, il est aussi régulièrement intervenu sur les ondes de Tendance Ouest pour "parler des crêpes, de la Chandeleur".

La tomate avant qu'elle soit cueillie samedi 2 septembre. - Jean-Pierre Peralta

Alors, y a-t-il une recette magique pour cultiver de grosses tomates ? "On lui a mis tout ce qu'il fallait et beaucoup d'amour", nous glisse le jardinier au téléphone. Il est d'ailleurs en train d'écrire un manuel sur les mauvaises herbes, que lui préfère appeler "herbes folles". Dedans, il explique comment reconnaître les herbes folles dans son jardin, savoir si elles sont comestibles ou dangereuses et, surtout, comment avoir de plus beaux légumes. Affaire à suivre, donc…