Urville-Nacqueville. La baignade et la pêche à pied de nouveau autorisées

La baignade et la pêche à pied sont de nouveau possibles à Urville-Nacqueville dans le Cotentin. L'Agence régionale de santé (ARS) a donné son feu vert, vendredi 1er septembre. Ces deux activités étaient interdites depuis le jeudi 17 août.

• Lire aussi. Urville-Nacqueville. La baignade et la pêche interdites sur une plage à cause de la pollution

L'ARS avait pris cette décision à cause d'une pollution liée à un incident sur le réseau d'assainissement d'eau de la commune. Cela avait contaminé le marais au sud du fort et la plage à l'est du fort. "Les travaux de nettoyage au sein du marais ayant eu lieu et les analyses réalisées le 29 août montrant le retour à une qualité satisfaisante", précise l'Agence régionale de santé.