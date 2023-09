Sées. Dans le privé, des élèves ont déjà fait leur rentrée

Sac à dos et cahiers neufs : ce sera la rentrée scolaire lundi 4 septembre dans les écoles, collèges et lycées publiques, pour quelque 40 000 jeunes Ornais.

Mais la rentrée, c'était dès jeudi 31 août dans de nombreux établissements privés de l'Orne, comme à l'Institution scolaire Marie-Immaculée à Sées, qui ne compte que 73 lycéens et qui a affiché un taux de réussite de 97 % au baccalauréat de juin dernier. Une journée d'intégration de tous ces lycéens sera organisée au Mont Saint-Michel, dans la Manche, le 15 septembre prochain.

Ecoutez ici Imane et Paul:

Cette rentrée à Marie Immaculée, c'était avec brioche et café, mais aussi avec un accueil en musique par le professeur de chant choral du lycée, avant l'appel des lycéens pour chaque classe. "On est rentrés deux jours plus tôt car, au mois de mai, on devait rentrer de vacances deux jours avant le férié du 8 mai, et on rattrapera ces deux jours à ce moment-là", explique le proviseur Guillaume Pottier, qui souligne aussi le changement de calendrier des épreuves anticipées du baccalauréat, reportées au mois de juin.

Ecoutez ici Guillaume Pottier:

Les vacances scolaires de la Toussaint, c'est le 21 octobre prochain !