Balades. Le top 3 des randonnées autour de Rouen

Frédéric Gros a écrit un livre intitulé Marcher, une philosophie (Carnet Nord, 2009), dans lequel il affirme : "Si on redécouvre aujourd'hui les bienfaits de la marche, c'est que l'on commence à ressentir que la vitesse, l'immédiateté, la réactivité peuvent devenir des aliénations." Dans la région normande, plusieurs randonnées pédestres valent le détour.

Trois randonnées normandes à tester

Il est possible de se déconnecter de plusieurs façons : que ce soit à vélo ou à pied, la nouvelle voie verte allant de Pavilly à Duclair, qui sera bientôt reliée à Paris et au Havre, permet d'arriver à la Seine. En s'éloignant de Rouen, on peut aussi rejoindre les falaises de Varengeville-sur-Mer. Au cours de cette randonnée, les paysages en bord de mer à couper le souffle sont à admirer. Ils ont d'ailleurs inspiré les peintres normands Claude Monet et Eugène Boudin. Si l'on veut plutôt marcher en ville, il est possible de découvrir Rouen avec une autre balade qui passe par la rue Eau-de-Robec, où l'industrie textile était autrefois implantée.