Le Havre. Une masterclass avec NasDas, star de Snapchat

Il est l'influenceur français le plus suivi sur Snapchat, totalisant plus de cinq millions d'abonnés : NasDas est attendu au Havre, samedi 2 septembre, à l'occasion d'une journée concoctée par la C Family. Originaire de Perpignan, ce "Robin des bois" du web est connu pour redistribuer le fruit de son influence aux habitants de son quartier. En 2022, NasDas avait même diffusé son numéro de carte bancaire sur Snapchat, affolant les compteurs.

Hypnose, concert…

Au Havre, l'événement se déroulera au Carré des Docks et clôture une semaine de jeux organisée par l'association havraise. La journée débutera à 10 heures par un meet-up entre Camille la Danseuse, influenceuse havraise, NasDas et sa "team" (Farah, Samos, Hella, 4BDV...) et leurs abonnés. À 13 heures, Mike Locatelli, alias El Profesor (en référence au personnage de La Casa de papel), entrera en piste pour un spectacle d'hypnose. À 14 h 30, place à une masterclass avec NasDas.

La journée se terminera par un concert à partir de 20 heures avec Naza, qui cumule plus de 11 millions de vues sur YouTube pour son titre 1,2 3 Soleil. À l'affiche également : le chanteur havrais Nino Gotfunk, DJ Ramsès, Jay Luv, Victoria Sainte, HLV, Kasani, Jejey, Lasteur ou SRK.

La billetterie est ouverte pour ces différents rendez-vous.