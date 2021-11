Le Havre. Camille la Danseuse cartonne avec sa choré pour Gad Elmaleh

"Donne-moi ta main camarade…" Plus de 50 ans après sa sortie, la chanson Bidonville de Claude Nougaro trouve une nouvelle jeunesse. Gad Elmaleh l'a remise au goût du jour avec DJ Abdel. Une version remixée qui pourrait bien devenir virale grâce à… une danseuse du Havre ! "J'ai créé une chorégraphie sur ce son vendredi 5 mars, et Gad l'a repostée… Avant de me proposer de l'accompagner pour danser sur le plateau de Touche pas à mon poste le mercredi suivant. Tout s'est passé très vite", relate Camille Stengel, alias Camille la Danseuse sur TikTok.

Des clips avec Soprano, Aya Nakamura…

La jeune femme âgée de 20 ans est suivie par 3,7 millions de personnes sur ce réseau social qui permet de poster de courtes vidéos de danse, de cuisine, d'humour… "C'est grâce à cette communauté que j'en suis là. Voir des gens reprendre mes pas, c'est impressionnant, ça me touche, on voit que le travail paye", poursuit l'influenceuse, qui donne aussi des cours à l'école havraise Fanny Dance. Sur TikTok, les vidéos de Camille Stengel sont visionnées au moins 200 000 fois chacune, parfois beaucoup plus, autour d'un million de vues. Pour atteindre ces chiffres, la jeune femme se veut exigeante : "Il faut prendre le temps de créer, bien écouter la rythmique, imaginer les pas, mais aussi avoir un bon spot, avec suffisamment de lumière, et passer au montage avec la musique, vérifier qu'il n'y ait pas de décalage…" Des détails qui lui ont permis par le passé d'apparaître dans des clips d'Aya Nakamura ou de Soprano et L'Algérino. Avec Gad Elmaleh, le courant est bien passé. "Il rigole tout le temps, un vrai sketch… Mais j'ai réussi à lui apprendre la chorégraphie !" Camille garde contact avec le roi de l'humour, qui a boosté ce qui sera peut-être LA choré de l'été.