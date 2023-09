Rouen. Trois épiceries fines spécialisées dans les produits exotiques

Quoi de mieux que de voyager grâce aux saveurs. C'est notamment possible grâce aux épiceries fines exotiques de l'agglomération rouennaise. Du côté de l'Amérique latine, il y a Le Comptoir latino, situé au 3 rue de l'Ancienne-Prison dans le centre-ville de Rouen. Un feu d'artifice culinaire d'Amérique du Sud. Rien que pour le maté, 65 références sont disponibles. Et du côté des bières, 30 bières différentes y sont vendues. Parmi les best-sellers, il y a aussi le soda national du Pérou et la pétillante Inca Kola, une boisson jaune dite "The Golden Kola", obtenue à partir d'une verveine odorante au goût de chewing-gum. Chez Kipiadi, Alexis Makris fait rayonner la Grèce à Rouen. Son épicerie fine, installée au 2 rue des Boucheries-Saint-Ouen, fait frétiller les papilles avec ses feuilles de vignes, sa poutargue et ses huiles. Istanbul market, elle, est l'adresse qui met à l'honneur des spécialités turques au 18 avenue Jean-Jaurès au Petit-Quevilly. Elle est aussi composée d'une boucherie halal, de fruits et légumes et d'épices issues de divers pays.