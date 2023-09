Cafés et salons de thé. Les meilleures adresses pour le goûter à Rouen !

Après le travail ou le week-end, l'heure du goûter, c'est sacré ! D'un simple café, en passant par des smoothies ou des pâtisseries, il y en a pour tous les goûts. Les adresses et les concepts se sont multipliés dans les rues de Rouen pour offrir un moment de réconfort.

Salon de thé traditionnel ou coffee shop ?

Dans une ambiance chaleureuse et familiale d'une maison du XVIIe siècle, le salon de thé de l'Hôtel Le Vieux Carré rue Ganterie propose pour l'en-cas de l'après-midi une carte traditionnelle qui nous rappelle les goûters chez nos grands-parents.

En avançant tout droit vers la rue des Basnages, le Café Love, ouvert depuis maintenant deux ans et demi, offre à ses clients, dans un décor fleuri et bohème, des collations gourmandes et assiettes généreuses, de quoi vous faire sauter le dîner !

Enfin, sur la place du Vieux-Marché, l'enseigne Étienne Coffee & Shop invite les adeptes de cafés, thés et infusions à déguster les meilleures boissons tirées de ses propres torréfactions et créations.