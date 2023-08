Football. L'ASSS Caen compte faire du bruit 

L'ancienne joueuse du Stade Malherbe Zoé Brebion a pris les rênes de l'ASSS Caen, une équipe de joueurs sourds et malentendants.

Zoé, que pouvez-vous nous dire

de l'ASSS Caen ?

"Nous avons deux équipes. Une qui évolue en Départemental 4, face à d'autres équipes ordinaires, et qui vient de participer pour la première fois à la Coupe de France. J'espère que cela permettra d'ouvrir des portes, d'autant plus que c'était un événement assez médiatisé. L'autre équipe, dont je suis la coach, évolue au niveau national face à d'autres formations exclusivement composées de joueurs sourds et malentendants."

Les joueurs ont vu d'un bon œil votre arrivée, vous qui ne possédez aucun handicap ?

"Complètement, cela prouve l'intérêt de l'inclusion que je leur porte. C'est aussi flatteur pour moi d'être la première femme entraîneur d'une équipe pareille en France. Puisque je suis passée par le SM Caen, ils attendent aussi des conseils de ma part, que je leur partage mon expérience personnelle. J'espère beaucoup apprendre de leur quotidien. Je m'attends à vivre une année vraiment riche en rencontres et en relations humaines, une valeur très importante pour moi, tournée vers le sport adapté."

Comment se passe la communication entre les joueurs et vous ?

"Je suis en train d'apprendre la langue des signes, ce n'est pas évident ! Pour l'instant, je fais des gestes familiers, qu'ils peuvent interpréter. Puis les personnes malentendantes peuvent nous comprendre de face quand on articule bien. Enfin, on s'adapte comme on peut, j'utilise aussi le téléphone, pour écrire dessus."

Et sur le terrain, comment les joueurs communiquent-ils entre eux ?

"Forcément, c'est plus compliqué, mais ils ont d'autres moyens. Ils ont une prise d'information très importante, meilleure que les footballeurs ordinaires. Ils s'adaptent, ils utilisent leurs autres sens pour se comprendre. L'attaquant ne peut pas parler au défenseur, mais ils compensent ce manque avec une vision de l'autre hyper-importante. Et pour ce qui concerne l'arbitre, ils entendent quand même en partie le son du sifflet !"