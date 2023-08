Lillebonne. La campagne de fouilles s'achève : quelles traces ont laissé les Romains ?

Ils ont affronté les orages, la pluie et même une journée caniculaire : à Lillebonne, la quinzaine de bénévoles qui se relaye depuis début août s'apprête à boucler la campagne de fouilles archéologiques menée place Félix Faure, vendredi 25 août.

Statuette, céramiques, ossements…

En 2021, un premier chantier avait permis de mettre au jour des vestiges monumentaux, dont un mur antique d'1,20 m de haut. Cette fois-ci, ce sont principalement des objets ou fragments d'objets d'époque romaine qui ont été mis au jour. "Ce sont des éléments qui témoignent de la vie quotidienne : des céramiques fragmentées, des ossements d'animaux et des coquillages qui sont des restes de consommation courante, des éléments métalliques, de la monnaie, une vingtaine d'épingles en os, etc." énumère Jonas Parétias, chargé d'études en archéologie à Caux Seine Agglo et coordinateur du chantier.

Parmi les éléments remarquables, on peut citer une statuette qui représente une déesse mère qui tient son enfant. "Il y a également un très bel élément de tabletterie, c'est-à-dire d'ossements d'animaux ouvragés, un manche de canif en ossement ou une statuette en argile représentant un cheval ou un bovin", poursuit Jonas Parétias. Des éléments que l'on est plutôt habitué à trouver dans les nécropoles (cimetières antiques).

Place désormais au lavage des différents éléments qui seront ensuite confiés à des spécialistes (céramologue, numismate…) afin de fixer leur utilisation et leur datation précises, sans doute entre le IIe et IIIe siècle. Un rapport détaillé de cette campagne de fouilles sera publié début 2024. La place retrouvera son aspect normal dans quelques jours.