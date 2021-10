[Photos] Lillebonne. De belles découvertes sur le chantier de fouilles archéologiques

"On est de l'ordre de l'exceptionnel". Jérôme Spiesser, chargé d'études en archéologie pour Caux Seine Agglo, a le sourire. La campagne de fouilles débutée le lundi 5 juillet à Lillebonne, place Félix Faure, a permis de découvrir des vestiges intéressants. Un mur antique d'au moins 1,20 m de haut a ainsi été mis au jour. L'hypothèse de la présence d'un imposant édifice public accolé au théâtre romain, détecté grâce à un géo-radar en 2019, se confirme. "On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bien conservé et aussi monumental. Nous n'arrivons toujours pas au fond de l'édifice". Pour l'instant, les archéologues n'ont cependant aucune piste quant à la nature de l'édifice.

Des habitats du Ier siècle

Les fouilles ont aussi permis de mettre au jour "une ou plusieurs habitations dont un élément bâti très précoce pour Juliobona, qui daterait de la première moitié du Ier siècle après Jésus-Christ" poursuit Jérôme Spiesser. Des céramiques et des ossements d'animaux et coquillages ont aussi été retrouvés, ce qui permettra d'en savoir plus sur ce qui était consommé et produit dans le secteur de Lillebonne, il y a 2 000 ans.

Paul, 19 ans, fait partie des bénévoles qui ont été retenus pour participer aux fouilles.

Pour mener ce chantier, trois archéologues professionnels sont appuyés par douze étudiants en archéologie mais aussi des habitants de Caux Seine Agglo. Au total, douze bénévoles (trois par semaine) se relaient ainsi pour gratter et creuser la terre. "Si on est intéressés par l'histoire, c'est une expérience folle à vivre" estime l'un d'eux, Paul Bombereau, un Bolbécais de 19 ans, "on ne comprend pas toujours ce que l'on trouve, mais c'est motivant de savoir que l'on avance". Ces habitants sont, pour Jérôme Spiesser, "des ambassadeurs" pour convaincre de la nécessité de ces fouilles, qui se reproduiront les deux prochains étés, à un autre endroit de la ville. La campagne place Félix Faure s'achève cette semaine, la place sera rendue à la circulation mi-août.

