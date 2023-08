Manche. Une panne de réseau touche les abonnés Free

Ce jeudi 24 août, plusieurs utilisateurs de Free dans la Manche, notamment dans le pays saint-lois et aux environs de Cherbourg n'ont plus de réseau sur leur téléphone et, pour certains, plus de wifi dans leur logement.

De nombreuses antennes relais Free en panne dans la Manche

Si l'on en croit la carte des pannes d'antennes relais mise en place par Free et actualisée quotidiennement, une trentaine d'antennes en tout sont hors-service pour plusieurs zones de la Manche.

Sur cette carte, on peut notamment observer qu'autant les données que la 3G, la 4G, la 5G ainsi que la voix et la data sont hors-service sur les deux antennes de Saint-Lô et sur celle d'Agneaux, tout comme plusieurs antennes de Cherbourg et ses environs.

Pour l'heure, Free n'a pas communiqué sur la raison de ces pannes, et l'opérateur affiche une fin d'incident pour… le 23 septembre.

Plusieurs dizaines d'antennes relais sont en panne. - Capture d'écran carte Free