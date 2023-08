Le Havre. La fête de la mer va bientôt débuter

La traditionnelle fête de la mer du Havre se tiendra samedi 2 et dimanche 3 septembre.

À partir du samedi après-midi, les associations, les acteurs du monde maritime, les commerçants, les musées et la Ville du Havre proposeront un moment festif autour d'animations et d'expositions.

Au programme

un village associatif et institutionnel, quai Michel-Ferré

une brocante maritime et une exposition de peinture, quai Michel-Ferré

une expo vente de livres anciens sur la mer, à la Halle aux poissons

différents stands présentant les métiers de la mer, à la Halle aux poissons.

La traditionnelle bénédiction de la mer et des marins aura lieu le dimanche matin : à 10 heures, la messe des marins à l'église Saint-Joseph et à 11 h 30 la bénédiction de la mer et des marins dans l'avant-port.

Cette année, Le Havre Port Center s'inscrit dans la programmation de la fête de la mer. Les enfants, de 7 à 11 ans pourront prendre virtuellement les commandes des navires présents dans le port du Havre et naviguer entre les ports du monde pour livrer leurs marchandises (tous seront installés sur le parking de la Halle aux poissons). Une scénographie spécialement conçue pour l'évènement par Claire Le Breton, artiste plasticienne, plongera petits et grands dans l'univers portuaire.