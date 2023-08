Tourisme. Les marais du Cotentin : un havre de fraîcheur

Alors qu'une bonne partie de la France suffoque face à la canicule depuis déjà plusieurs jours, avec plus de 40°C dans le Sud, un havre de fraîcheur persiste en Normandie. Le département de la Manche reste préservé, il y fait 27°C dans le sud du département ce mardi 22 août, mais pas plus de 24°C à Coutances ou dans le secteur de Saint-Lô. Et les touristes savourent ces températures loin de la fournaise. C'était notamment le cas dans les marais du Cotentin au frais et loin de la foule des plages.

