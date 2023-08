Normandie. Les promeneurs isolés par la marée dans le radar de la préfecture maritime

Il faut faire attention à la marée, et ne pas se laisser isoler au milieu de l'eau. La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord diffusent régulièrement ce mot d'ordre sur les plages de Normandie. Elle mène avec plusieurs services des opérations de sensibilisation. Des agents des Affaires maritimes, de l'Office français de la biodiversité et des gendarmes ont été mobilisés à Agon-Coutainville, vendredi 18 août. 436 personnes ont été sensibilisées lors de cette opération.

Depuis le début de l'année, 32 opérations de sauvetage de personnes isolées par la marée ont été coordonnées par le Cross Jobourg, avec une centaine de personnes impliquées. La zone de surveillance du Cross s'étend de la baie du Mont-Saint-Michel au Cap d'Antifer en Seine-Maritime.

Se renseigner, prévenir, être visible

Les conseils de la préfecture maritime pour évoluer sur les plages en toute sécurité sont simples. Avant de partir, il faut regarder la météo, les horaires de marée et prévenir une personne de son départ. Sur place, il faut avoir une montre et vérifier l'heure régulièrement. Un téléphone pour être joignable est indispensable. "À vingt minutes de l'heure de basse mer, il faut commencer à rebrousser chemin", explique Morgan Garnaud, le chef de l'unité littorale des Affaires maritimes. Il poursuit : "La marée ne remonte pas de la même manière sur toute la plage et elle peut remonter et encercler une zone de sable plus haute que le reste." Il faut aussi des vêtements visibles en cas de brouillard.