[Photos + vidéo]. En immersion avec les soigneurs au zoo de Champrépus dans la Manche

Voici une activité à faire dans la Manche : aller au zoo de Champrépus. Environs 300 animaux sont à voir, des chèvres aux lions en passant par les cochons d'inde. Il existe une manière de les approcher de plus près que lors d'une simple visite du zoo. Avec l'animation Soigneur d'un jour, les visiteurs suivent et font le travail d'un soigneur, directement dans les enclos.

Avec soigneur d'un jour, on découvre le zoo autrement Impossible de lire le son.

Même s'ils sont tout mignons, les pandas roux doivent se nourrir… Et évacuer leurs excréments. Le rôle des soigneurs est donc aussi, et surtout, de nettoyer les enclos. Il s'agit même de 70 % du métier. "Nous, ça nous permet surtout de faire de la sensibilisation, d'expliquer le rôle des parcs. On est quand même quatre heures avec les participants, ça laisse le temps d'approfondir certains sujets de fond et de parler du travail de fond qui est fait en parc et qu'on ne voit pas en visite libre", détaille Juliette Robert, la chargée de pédagogie du zoo. Ce temps lui permet de bien expliquer comment les zoos participent à la conservation des espèces.

Le parc est ouvert tous les jours jusqu'en octobre. Cette animation coûte 125 € et dure toute une matinée. L'entrée dans le parc est aussi valable toute l'après-midi.

Pour les soigneurs d'un jour, la matinée commence dans les cuisines du zoo de Champrépus pour préparer le repas des animaux.

Les participants déambulent dans les allées du parc, accompagnés par Juliette Robert, la chargée de pédagogie, pour faire ce que ferait exactement un soigneur. Par exemple, ces branches vont aller aux girafes.

Les tigres restent dans leur cage et leur enclos, mais les visiteurs peuvent en voir les coulisses.

Les girafes ont au menu des carottes, des oignons, du fourrage et des feuilles. Dans la nature, elles mangent 35 kg de feuilles par jour.

Les lémuriens ont eu le droit à des raisins secs. Ils peuvent sauter sur les soigneurs d'un jour mais il faut vite les faire retomber à terre.

Une grande partie du travail de soigneur dans un zoo est de nettoyer les enclos.

Les pandas roux sont nourris avec des croquettes de bambou.