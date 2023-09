Tourisme. Vacances en septembre : découvrir la Manche autrement

L'agence d'attractivité Attitude Manche emploie une énergie forte pour attirer de plus en plus de touristes dans son département. Et le faire connaître, cela se passe aussi en septembre. Attitude Manche encourage les visiteurs à découvrir le territoire autrement en proposant un guide spécial sur la Manche en automne et en hiver, ou encore en conseillant quatre itinéraires à pied à tester hors saison. Parmi les activités à faire sur ces périodes, on trouve le GR223, les grandes marées, l'observation des oiseaux dans les marais, les sports nautiques… Le loisir de nature est un axe à développer en septembre, car il y a de plus en plus de clients jeunes.

2019 - 2022 : des visiteurs à la hausse

La satisfaction des professionnels du tourisme et la fréquentation en hausse observée sur l'été se trouvent confirmées en arrière-saison. Avec la reprise scolaire, les familles laissent la place aux séniors et aux couples sans enfant. La tendance du nombre de visiteurs en septembre et en octobre 2022 est clairement à la hausse par rapport aux années précédentes. Attitude Manche se base sur 2019, année de référence avant la Covid. En 2022, c'est 15 % de visiteurs en plus. Les clientèles de proximité (Manche et Normandie) représentent presque la moitié des nuitées (47 %) en automne et 57 % sur la fréquentation diurne (24 heures). Selon Attitude Manche, c'est aussi plus de réservations de dernière minute, avec des séjours plus courts : "Des touristes se décident souvent en fonction de la météo notamment", précise Marie Meignan, chargée de l'observatoire du benchmark territorial au sein de l'agence d'attractivité. Septembre attire des Allemands, des Britanniques et des Néerlandais, ce sont les mêmes nationalités en juillet et en août.

Si les principales aspirations restent les mêmes, comme la recherche du grand air, le ressourcement et le dépaysement, les visites culturelles ont une part plus importante en septembre. Les sites incontournables comme l'Abbaye du Mont Saint-Michel (1,28 million de visiteurs en 2022), la Cité de la Mer à Cherbourg (275 860), L'Airborne Museum à Sainte-Mère-Église (214 150), et le Musée du Débarquement à Utah Beach (154 020) restent très prisés aussi à cette période.

Les perspectives pour septembre 2023

Pour les perspectives, à début juillet 2023, 27 % en plus de nuits réservées pour septembre et octobre 2023 étaient observées par rapport à 2022 (offre en hausse, + 18% de nuits réservables). En 2022, 28 % des réservations de septembre et octobre étaient faites à début juillet.