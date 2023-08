Port-en-Bessin-Huppain. [En images] Une fête merveilleuse pour la bénédiction de la mer 

C'est un événement qui n'a lieu que tous les cinq ans. La 111ème bénédiction de la mer a débuté ce samedi 19 août et ce pour tout le week-end à Port-en-Bessin-Huppain, premier port de pêche en Normandie. Cet événement, devenu un véritable temps fort pour la cité, existe depuis 1908. Il rend hommage aux marins péris en mer.

La procession en hommage aux marins disparus. Chaque gerbe porte le nom d'un bateau.

Un événement très attendu

Le samedi est consacré aux cérémonies religieuses. La procession dans les rues vers la Croix a débuté à 9h30. Le temps fort reste la procession nautique, dès 10h30, d'une trentaine de bateaux derrière le bateau amiral le Vauban. L'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert donnera sa bénédiction à l'issue de cette procession. Une messe aura lieu à 16h30 suivie d'un concert de musique classique à 20h30. La procession vers la Vierge de Feux s'élancera à 22 heures.

28 bateaux participent à la procession nautique.

Dimanche 20 août, la journée se veut plus grand public avec un programme de concerts et de déambulations dès 11h30 dans les rues de la Ville, décorées pour l'occasion. Vous retrouverez le programme complet sur le site de la Ville. Un feu d'artifice clôturera l'événement à partir de 22h15 au niveau de la jetée Est. Entre 50 000 et 60 000 visiteurs sont attendus tout le week-end.