Le Petit-Quevilly. Ils offrent des séances photos aux plus précaires

Le nom du collectif évoque évidemment celui des Restos du Cœur et ce n'est pas un hasard. À l'image de l'association fondée par Coluche, Blas Garcia Castellano et Charlène Braquehais, les Photographes du Cœur, travaillent dans le domaine de la solidarité. Surtout, ces deux Normands ont tissé des liens étroits avec l'association des Restos du Cœur et son antenne locale à Rouen pour mieux se faire connaître.

Leur vocation : offrir aux personnes précaires des séances de photos entièrement gratuites. "Le regard qu'on a sur soi-même ou que les gens ont sur nous, c'est très important", explique Blas Garcia Castellano, photographe indépendant à la base du projet. "L'idée était de retrouver un peu de sens dans notre métier de photographe", rebondit Charlène Braquehais, son associée, également photographe professionnelle. "C'est un peu de la photo-thérapie. Cela permet de se reconnecter à soi, c'est comme se regarder dans un miroir", poursuit la jeune femme. Chaque cliché est ensuite offert aux bénéficiaires et certains sont diffusés sur les réseaux sociaux. "L'idée, c'était de pouvoir offrir des photos mais pas juste en numérique. J'ai trouvé un partenaire qui nous a justement offert l'intégralité des tirages", explique Blas Garcia Castellano. En effet, une première séance en studio a été organisée le 7 juin dans la maison des associations du Petit-Quevilly avec certains bénévoles des Restos du Cœur mais aussi des familles ukrainiennes et mongoles, soit une vingtaine de modèles. Les retours ont été positifs et même au-delà du cercle rouennais des Restos du Cœur puisque l'antenne de l'association dans le Bas-Rhin, séduite par le concept, a demandé aussi sa séance de photo-thérapie.

Créer un réseau de photographes

Pour les accompagner, le binôme a invité une dizaine de photographes bénévoles, aussi bien novices qu'expérimentés. Car c'est aussi cela l'objectif du collectif, "créer un réseau de photographes professionnels et amateurs et pouvoir se référer aux expériences de chacun", précise Charlène Braquehais. Le collectif entend organiser de nouvelles séances à raison d'un rendez-vous par trimestre tout en se diversifiant à travers d'autres associations telles que le Téléthon ou Octobre Rose, la campagne de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Avant cela, le duo doit se structurer en association afin de pouvoir récolter des fonds. Les Photographes du Cœur cherchent aussi un parrain et un nom a déjà été trouvé, celui de l'animateur télé et photographe Nikos Aliagas. "C'est un grand", sourit Blas Garcia Castellano. L'appel est resté lettre morte mais le binôme ne désespère pas.