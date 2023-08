Caen. Derniers tickets pour partir en voyage avec Éclat(s) de rue

La saison des arts de la rue de Caen, ayant pour thème en 2023 "le voyage", se termine. Pour finir en beauté ces Éclat(s) de rue, vendredi 25 et samedi 26 août, 18 compagnies se préparent pour présenter au public 26 représentations. Au programme : du cirque, de la danse, de la musique, des marionnettes, du théâtre et un brin de poésie.

26 représentations pour le bouquet final

Le temps fort de ce week-end se déroulera samedi à 20 h 30 au parc des expositions avec La bande à tyrex. Ce ballet cycliste réunit neuf personnes pour une joyeuse cohue roulante et musicale. Vélos et corps formeront un cercle autour duquel le public se réunira.

La compagnie Plume de cheval invite, elle, à la rêverie avec un spectacle équestre, vendredi, à 15 heures, dans l'espace chapiteau de la Presqu'île. Uuka est une plongée sensorielle dans le monde silencieux des chevaux. Les deux jours, à 18 heures, le théâtre burlesque s'invitera dans la cours de l'école Duc-Rollon à Caen. La compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets présentera Quatre fois rien et se mettra en quatre pour faire rire le public. Au même horaire, sur le cours Koenig de la Prairie, la compagnie néerlandaise Circus Katoen représentera Grasshoppers, mettant en avant la résilience et la vulnérabilité de la nature face aux gestes des humains.

Des compagnies en devenir

Éclat(s) de rue met également en avant de jeunes compagnies. Six de la programmation Off se produiront vendredi 25 et samedi 26 août. Leur particularité ? Toutes sont payées au chapeau et un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi, à 22 heures, le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée pour la saison 2024 d'Éclat(s) de rue. Vendredi et samedi, à 17 heures, la compagnie Courir les rues proposera Voyage au bout du lit, une déambulation musicale sur la cours Koenig. À la même heure, sur la Presqu'île, Le Grand O proposera de la danse acrobatique avec Nanabozho.

Pratique. Éclat(s) de rue : jusqu'au samedi 26 août. Programme complet : caen.fr/eclats-de-rue. Gratuit.