[Dossier] Manche. Vacances en septembre : pourquoi partir après tout le monde ?

Dans la cour centrale, entre les différents gîtes, une belle lumière vient frapper les murs en pierres claires. Pas un souffle de vent. Idéal pour lézarder au soleil. Le Domaine d'Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, est un petit paradis en pleine nature. Nicolas Onfroy propose quatre gîtes, pouvant accueillir de deux à cinq personnes. Son hôtel, juste à côté, dispose de 19 chambres. C'est dire si cet agriculteur, également restaurateur, s'y connaît en hôtellerie.

"On a l'habitude, sur les gîtes, de faire complet jusqu'à mi-octobre", assure-t-il. Les locations se font du samedi au samedi, comme lors des vacances scolaires. "Le mois de septembre est complet", se réjouit de son côté François Travert. Il possède un gîte, le Marais Lidan, à Saint-Vaast-la-Hougue. Le niveau de réservation est le même chez Nicole Mesnil à Auderville, à La Hague.

Des vacances moins coûteuses

Parmi les arguments pour partir en septembre dans un gîte, il y a le prix. "Septembre est moins cher que juillet et août", affirme Nicole Mesnil. Elle poursuit : "Et après octobre c'est encore moins cher, sauf les vacances de la Toussaint." "Les gîtes de France mettent en place une grille tarifaire et la présaison et l'arrière-saison sont en tarifs médium. C'est bien 20 % moins cher", détaille François Travert. Nicolas Onfroy estime, lui, que la différence de prix est encore plus importante, plus proche des 50 %.

"En septembre, on a les jeunes couples et les jeunes retraités"

Si les gîtes sont pleins, qui sont donc les locataires ? "En général, ce sont des couples, rarement avec des enfants", précise Nicole Mesnil. Dans le logement de François Travert, "c'est plus une population de retraités qui profitent de l'arrière-saison". "En septembre, on a les jeunes couples et les jeunes retraités, ou les couples qui viennent sans enfants", abonde Nicolas Onfroy. "Il y a ausi beaucoup de gens qui réservent d'une année sur l'autre", ajoute Nicole Mesnil. Au Domaine d'Utah Beach, c'est la même chose selon Nicolas Onfroy : "Il y a un gîte, cela fait cinq ou six ans que les mêmes personnes nous le louent. C'est un peu leur résidence secondaire."

Si la clientèle est un peu différente lors de cette période, la préparation des logements, elle, ne change pas, ou peu. "On a des gîtes avec des cheminées, alors on est plus vigilants à ce qu'il y ait du bois pour l'automne", sourit le propriétaire du Domaine d'Utah Beach Nicolas Onfroy, même si le bois sert aussi l'été pour les barbecues. Les propositions de sorties et d'activités à faire sont mises à jour selon la période de location.

Car il reste des activités à faire en septembre. À La Hague, Nicole Meslin accueille beaucoup de marcheurs. À Utah Beach, les touristes recherchent avant tout le calme, la nature et la bonne nourriture. Le tourisme historique fonctionne toujours, même si ce n'est pas le plus recherché. "En septembre, il y a tout à faire, avec beaucoup moins de monde", conclut François Travert.