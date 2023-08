Balades. Les plus belles randonnées à faire dans l'Eure

Envie de crapahuter à la découverte des villages et vallées de l'Eure ? Que vous soyez plutôt bords de Seine, forêts, découverte de la biodiversité, il y a forcément un sentier de randonnée pour vous.

Les berges de la Seine

Profitez d'une randonnée le long des berges de la Seine, offrant des vues panoramiques sur la vallée au départ du château Gaillard. Au programme : visite des Andelys, cours de la Seine à flanc de roche et prairies verdoyantes.

Retrouvez l'itinéraire des berges de Seine depuis Les Andelys sur le site AllTrails.

La forêt de Bord-Louviers

Explorez la majestueuse Forêt de Bord-Louviers, avec ses sentiers ombragés et ses clairières pittoresques. Vous pouvez choisir parmi plusieurs boucles, comme celle autour de la Mare aux Canes, pour une immersion en pleine nature. Ouvrez l'œil sur la route : biches, cerfs, chevreaux ou encore écureuils y vivent en totale liberté.

Les différents itinéraires de randonnée dans la forêt de Bord-Louviers sont disponibles sur cette carte de l'office de tourisme Seine-Eure.

Le Manoir du Hom le long des bords de Risle

Cette randonnée d'environ trois heures vous mène à la découverte du patrimoine local, dont la jolie commune de Beaumont-le-Roger mais aussi le lac de Grosley, la Fabrique de la Risle ou encore l'église Saint-Nicolas, classée monument historique.

L'itinéraire détaillé est disponible sur le site Visorando.

La riche biodiversité du sentier des Azurés

Tout au long du sentier des Azurés, c'est la beauté des paysages de la Seine qui se dévoile aux yeux des visiteurs : papillons des pelouses, orchidées sauvages et chants d'oiseaux viennent bercer la promenade. Le site est labellisé Espace naturel sensible et inscrit au réseau Natura 2000.

Retrouvez les différents itinéraires sur le site de l'office de tourisme Seine-Eure.

Le circuit des bénédictins à Bec-Hellouin

Partez à la découverte du superbe village de Bec-Hellouin, classé parmi les "Plus beaux villages de France", de ses maisons à colombages et de son abbaye. Le sentier vous conduira à travers la campagne normande, avec pour finir un beau panorama sur la vallée du Bec et l'abbaye du Bec-Hellouin.

Retrouvez l'itinéraire du circuit des bénédictins en suivant ce lien.