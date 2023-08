Lac de Rabodanges. Un site flambant neuf pour profiter des beaux jours

Situé entre Flers et Argentan, proche de Falaise et de la Suisse Normande, le lac de Rabodanges est une destination prisée lors des beaux jours. Un lieu qui attire toute l'année promeneurs et baigneurs. Après deux années de travaux, les nouveaux aménagements du site offrent depuis le 1er juillet une base de loisirs flambant neuve, parfois même méconnaissable pour le public ! "Je suis venu il y a quelques années et je n'ai pas du tout reconnu l'endroit en arrivant, lâche une habitante de Falaise. C'est bien mieux !"

Le grand bassin avec ses deux plongeoirs pour amuser petits et grands. - Simon Lebaron

Désormais, les visiteurs peuvent profiter d'un petit bassin d'une profondeur de 40 centimètres et d'un grand bassin avec deux plongeoirs. La baignade est sécurisée par la présence de deux maîtres-nageurs. Il est maintenant possible de rejoindre Putanges-Pont-Écrepin depuis l'eau sur une des six barques électriques en location. Une aire de jeux a également été installée face au lac.