Normandie. Nuit des étoiles : les conseils pour bien en profiter

Le phénomène revient chaque année à la même période. La Nuit des étoiles a lieu du 11 au 13 août 2023. Une opportunité de voir un grand nombre d'étoiles filantes.

"La Terre va croiser un essaim de poussières générées par la comète Swift Tutle, détaille Éric Mandon, président de l'observatoire de Rouen. Pendant un mois, l'orbite traverse ces poussières et le maximum a lieu dans la nuit du 12 au 13 août." Rien à voir avec des étoiles donc, mais il s'agit de poussières "d'une masse de moins d'un gramme, voire un milligramme" qui tombent dans l'atmosphère très vite, s'échauffent, brûlent et produisent ce phénomène lumineux.

Le meilleur instrument : l'œil nu

Pas besoin de matériel pour observer le phénomène ou d'être particulièrement équipé. Le passionné le confirme. "Les étoiles filantes s'observent à l'œil nu." Lui conseille d'être confortablement installé, dans une chaise longue.

Pour bien profiter : éviter la pollution lumineuse

La lumière est l'ennemi numéro un pour l'observation du phénomène. Déjà, il faut un ciel dégagé, bien sûr. Mais il faut aussi s'éloigner de toutes les sources de lumière. "Le mieux est d'aller à au moins quelques kilomètres d'une ville, à la campagne", indique Éric Mandon.

Combien d'étoiles filantes pourront être vues ?

Le phénomène est variable d'une année sur l'autre, "mais il y a quand même un maximum dans la nuit du 12 au 13 août vers 2 h du matin", précise Éric Mandon. Il assure cependant qu'il ne faut pas compter sur des pluies d'étoiles filantes comme on peut les voir dans les planétariums. "Ça n'arrive qu'une à deux fois par siècle." Mais les bonnes années, en étant attentifs, on peut apercevoir plusieurs étoiles filantes par minute.

Dans l'attente, observer le reste

Et si les étoiles filantes tardent à se montrer, il est possible de profiter de l'instant pour observer la beauté du ciel étoilé l'été. Le mieux est dans ce cas, pour repérer les constellations, de se munir d'une carte du ciel. "Il faut apprendre à connaître son ciel", estime l'amateur, qui conseille le logiciel ou appli mobile Stellarium, téléchargeable gratuitement pour se repérer. Ensuite, une simple paire de jumelles "permet d'observer certains objets spectaculaires".

Et Éric Mandon de citer trois constellations incontournables de l'été : les constellations de la Lyre, de l'Aigle et du Cygne et leurs étoiles Véga, Deneb et Altaïr. Des étoiles faciles à repérer avec la carte tant elles sont brillantes. "À l'intérieur de ces étoiles, on a des nébuleuses qui sont spectaculaires, jolies à voir, même aux jumelles."

Préférer la lumière rouge

Dernier conseil, préférer une lumière rouge comme celle des lampes frontales de randonnée si vous souhaitez consulter votre carte du ciel. "Si vous avez une lampe blanche trop puissante, vos yeux vont mettre à nouveau plusieurs minutes à s'habituer à l'obscurité", insiste Éric Mandon.