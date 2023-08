Sorties. Pluie d'étoiles filantes ce week-end : où les observer en Normandie ?

Des étoiles filantes dans le ciel normand, et pas qu'un peu. Une pluie de météorites des Perséides, célèbre essaim d'étoiles filantes laissant derrière elles "de longs 'sillages' de lumière et de couleur lorsqu'elles traversent l'atmosphère terrestre" selon la Nasa, est prévue dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août.

À cette occasion, le ciel estival sera le théâtre de nombreuses manifestations organisées pour les Nuits des étoiles, qui se dérouleront partout en France du vendredi 11 au dimanche 13 août.

La nuit des étoiles dans le Calvados

Dans le Calvados, novices et passionnés d'astronomie de l'astro-club de la Girafe se rassembleront à Banneville-sur-Ajon au niveau de la chapelle Saint-Clair. Un autre rendez-vous est programmé à l'espace Mosaïc de Lisieux. Les deux événements débutent à partir de 21 h 30.

La nuit des étoiles dans l'Eure

Les amateurs d'astronomie sont nombreux dans l'Eure, avec des manifestations à Vernon (au stade de Vernonnet et à Planète sciences Normandie) et à l'arboretum de Normanville dès 17 h 30, au stade Maxime Marchand de Louviers dès 21 heures et au stade René Tomasini des Andelys dès 17 heures.

La nuit des étoiles dans la Manche

Pour observer les étoiles filantes dans la Manche ce week-end, rendez-vous de 20 heures à 1 heure du matin au planétarium Ludiver de la Hague.

La nuit des étoiles dans l'Orne

Dans l'Orne, la Nuit des étoiles sera célébrée à la mairie de la Chapelle-Viel dès 21 heures par l'association Miracsoft. Plus à l'Est, un rassemblement est organisé à l'observatoire astronomique d'Héloup dès 21 h 30.

La nuit des étoiles en Seine-Maritime

Plusieurs points de rendez-vous possible pour observer les étoiles en Seine-Maritime ce week-end : à l'observatoire de Roue dès 21 h 30, au Groupement d'astronomie populaire de Sotteville-lès-Rouen dès 21 heures, au stade de Saint-Martin-du-Bec à partir de 22 heures et à la salle de l'Epinay de Toussaint, près de Fécamp, dès 20 h 30.

Pour retrouver l'ensemble des événements organisés près de chez vous pour la nuit des étoiles, rendez-vous sur le site de l'Association française d'astronomie.