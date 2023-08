[Vidéo] Langrune-sur-Mer. Insolite : comme dans Star Wars, ils s'affrontent au sabre laser 

"Les méchants, côté fenêtre. En garde, prêt, attaque à la jambe !" À Langrune-sur-Mer, Charles Chouraqui, maître d'armes à l'académie d'escrime, s'attelle à initier les enfants au sabre laser. Lors des vacances scolaires, il apprend aux plus de huit ans à utiliser l'arme ancestrale des Jedi, bien connus des fans de Star Wars. "On change de monde, on est comme dans Star Wars ici !", sourit celui qui joue maître Yoda, lors d'une séance mardi 8 août.

Plongez dans l'univers de Star Wars Impossible de lire le son.

Initier de nouveaux Jedi

Une ambiance qui plaît à deux nouveaux Jedi, pour qui ce stage de trois jours est une grande première. "J'aime bien attaquer la tête, c'est plus facile", dit Raphaël de Gardelle, 10 ans. "Je préfère la défense car je peux anticiper les coups de mon adversaire", explique Enzo Edboul, alias Luke Skywalker, son personnage préféré dans la saga.

Le sabre laser, "pratique sportive, artistique et ludique", a fait son arrivée en France il y a cinq ans. Elle est désormais reconnue par la fédération française d'escrime au même titre que l'escrime, le fleuret ou le sabre. Les premiers championnats de France ont même été organisés cette année. "On leur apprend les différentes facettes de la discipline : le combat, le kata et la chorégraphie." L'aspect spectacle compte beaucoup.

Un sport spectacle

Brett Carnevalé, 10 ans, est un adepte. Il participe à son dixième stage avec sa sœur jumelle. "Ça bouge, c'est cool ! À part le professeur, personne est plus fort que nous ici", plaisante le jeune homme, tee-shirt de la saga Star Wars sur le dos. Pour être un bon jedi, "il faut être rapide et sec", assure-t-il. Ça peut faire mal quand on tape vraiment fort !"

Bret Carnevalé, à droite, en est déjà à son dixième stage. Un véritable Jedi chevronné !

Après une initiation au sabre laser en mousse, les jeunes passent aux choses sérieuses. Ils s'équipent pour un combat au sabre laser en plastique. "Ces sabres ne se plient pas. Il y a des règles de sécurité à respecter même si c'est ludique", prévient le maître d'armes.

Face à face, chaque duelliste tente de marquer le plus de points possibles en touchant la tête, le dos, les bras ou encore les jambes. Le combat se termine au bout de trois minutes ou dès qu'un joueur atteint les 15 points. Le stage dure jusqu'au jeudi 10 août. Le prochain aura lieu aux vacances de la Toussaint.