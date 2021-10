Incident à la raffinerie : les poussières seraient non-toxiques

L'incident s'est produit vers 5h15 du matin, lors d'une opération de maintenance. "Du produit catalyseur a été entraîné et s’est échappé (par) la cheminée lors d’une opération de chargement", explique la direction de la raffinerie.

Rassurante, cette dernière a affirmé que l'émission de poussières, qui a recouvert voitures et jardins, était non-toxique. Elle "a été immédiatement détectée et des mesures ont été prises de suite pour stopper les rejets en baissant le débit d’air", selon Pétroplus.

"Poussées par un vent de sud-ouest, les poussières se sont propagées vers Petit-Couronne, en particulier le quartier de la Basse Ville et le quartier Pommeret. Le service Intervention de la Raffinerie s’est rendu sur place et a constaté des dépôts de poussière sur des véhicules garés dans les rues et au sol. Ces poussières ne sont pas dangereuses". Une enquête interne est en cours.

Reste désormais à nettoyer la pellicule grise. La raffinerie s'est dit prête à aider la mairie de Petit-Couronne. Une cellule d’assistance pour le nettoyage des véhicules et la gestion des nuisances a été mise en place (tél. 02 35 67 46 54).

Pétroplus tient à présenter ses excuses aux habitants.

Photo Florentb