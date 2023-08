[Photos] Caen. Au cœur de la maison-musée d'Yvonne Guégan, une plongée dans les années 1930

Un bus customisé, un kiosque presque à l'abandon et une maison vieille des années 30. "Bienvenue dans la maison d'Yvonne Guégan", lance Nadège Orange, médiatrice de l'architecture et du patrimoine à la Ville de Caen en accueillant les premiers visiteurs. Pendant tout le mois d'août, des visites de la maison de l'artiste locale - peintre et sculptrice - sont organisées par l'association "Les Amis d'Yvonne Guégan". Lors de sa mort en 2005, Yvonne Guégan a légué sa maison à sa fidèle amie Jocelyne Malher. C'est en 2020 que la Ville a hérité de la maison-musée et du jardin.

Une maison restée dans son jus

Danielle Bourdette Gorzkowski, vice-présidente de l'association des Amis d'Yvonne Guégan. A droite, une photo de l'artiste.

Classée Maison des Illustres en 2018 par le ministère de la Culture, la maison de l'artiste caennaise est restée dans son jus. En passant la porte d'entrée, vos yeux tombent sur des vieux fauteuils scandinaves de l'époque, des meubles devenus des œuvres d'art, des auto-portraits accrochés au mur, ou encore une vieille théière en cuivre. "Yvonne adorait le thé !", se souvient Danielle Bourdette Gorzkowski, qui a connu l'artiste en 1974. "Une femme incroyable, évoque la vice-présidente de l'association des Amis d'Yvonne Guégan. Yvonne était un patrimoine vivant à elle toute seule."

Ecoutez notre reportage dans la maison-musée d'Yvonne Guégan Impossible de lire le son.

Conserver la mémoire

Grâce à cette visite guidée, le public entre totalement dans l'intimité de l'artiste. Claire Chesnais, une habitante du quartier, se laisse surprendre : "On a l'impression que l'artiste peut bondir à tout moment, c'est très touchant. Je n'étais jamais venue ici alors que je n'habite pas loin. C'est un endroit impressionnant."

Yvonne Guégan a obtenu son permis en 1939 !

Elle y découvre chaque recoin de la maison. Comme ce permis de conduire obtenu en 1939. Ou encore l'atelier, situé à l'étage d'une maison qui tient à peine debout. "C'était le point central de la vie d'Yvonne. Elle y passait la majeure partie de son temps. Quand elle ne peignait pas, elle fourmillait d'idées ici", poursuit Danielle.

L'atelier d'Yvonne Guégan.

Yvonne Guégan, "la caractérielle", "l'inclassable", a exposé ses œuvres dans 29 villes du département. Par le biais de cette visite, les organisateurs souhaitent "que la mémoire d'Yvonne Guégan perdure" en continuant à organiser des manifestations artistiques. D'ici 2025, le garage attenant à la maison a vocation à devenir un lieu d'exposition ou d'accueil d'artistes en résidence.

Les prochaines visites guidées ont lieu vendredi 11 août, jeudi 24 août et vendredi 1er septembre. Les horaires sont à retrouver sur le site de la ville de Caen.

Qui est Yvonne Guégan ?

Née en 1915 à Hérouville-Saint-Clair, Yvonne Guégan, diplômée des beaux-arts à Paris, a fait toute sa vie à Caen. Passionnée par les portraits, mais aussi les sculptures, les vitraux, les tapisseries ou encore les mosaïques, l'artiste a marqué la vie culturelle caennaise, si bien que certaines de ses œuvres sont exposées au lycée Malherbe ou au lycée Laplace. Elle est aussi l'auteur de la flamme à Ouistreham, monument symbolique de la Libération.

Yvonne Guégan est l'auteur de la flamme de Ouistreham.