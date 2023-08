Orne. Soixante-dix voitures anciennes ou de sport vont sillonner le département

Jaguar, Triumph, Traction Citroën, mais aussi Porsche et autres Alpha Roméo : la quatrième édition du Tour de l'Orne des voitures anciennes et sportives s'élancera d'Alençon samedi matin 26 août, en direction de Camembert, puis de Flers. Dimanche 27 ce sera entre Flers et Domfront, puis retour à Saint-Germain-du-Corbéis.

Pas moins de soixante-dix voitures venues de toute la France vont y participer… Très tranquillement, puisque pour les équipages il s'agira, livre de route en main, de découvrir les châteaux et autres trésors du patrimoine, par les petites routes du département. "On est des amoureux de belles autos", explique Patrice Quesne qui avec sa petite équipe de l'ORTAO (Organisation rallye touristique automobile ornais), est à la tête de cette organisation.

Ecoutez ici Patrice Quesne Impossible de lire le son.

Les parcours : samedi 26 au matin, départ de la mairie d'Alençon à 9 heures, puis forêt d'Ecouves, Montmerrei, château de Sassy, le Haras du Pin, le Bourg-St-Léonard, Camembert. L'après-midi : Camembert, Argentan, Putanges, Mesnil-Gondouin, Durcet, Landigou, Flers. Dimanche matin : Flers, Messei, la Ferrière-aux-Etangs, Dompierre, Saint-Bomer, La Haute-Chapelle, Domfront. Dimanche après-midi : Domfront, Perrou, Juvigny, Bagnoles, Magny, Saint-Patrice-du-Désert, Carrouges, Ciral, Saint-Denis-sur-Sarthon, Pacé, Condé, Saint-Germain-du-Corbéis.