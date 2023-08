Manche. Thimothée Deschateaux se lance dans l'aménagement des vans : c'est un carton !

Le marché des vans se développe de plus en plus, et les Normands sont de plus en plus nombreux à vouloir l'aménager avant de partir en vacances. Thimothée Deschateaux, de Tourlaville près de Cherbourg, a acheté son premier utilitaire il y a plus d'un an et l'a transformé.

il crée son entreprise dans l'aménagement des vans

Fin juillet 2022, le professionnel a décidé de se lancer dans le domaine de l'aménagement des vans en créant sa microentreprise : Van & Thim. Et c'est un succès depuis son lancement, affirme-t-il : "Beaucoup de demandes, surtout en arrière-saison."

Il explique les avantages de ce véhicule, la différence avec le camping-car :

Passionné par son métier, Thimothée prend un réel plaisir à imaginer et créer des espaces de vie uniques et personnalisés pour ses clients : "J'aime également partager mes connaissances et mon expérience avec les personnes qui souhaitent aménager leur propre van de loisir", confie-t-il. Les délais de réalisation varient en fonction de la complexité du projet.

Pratique. Renseignements auprès de Thimothée Deschateaux par téléphone au 06 69 73 10 87. Site Internet : vanetthim.fr. Adresse : 152, rue du Clos Pinard à Tourlaville.