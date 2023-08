Politique. Un nouveau déplacement dans le Calvados pour Élisabeth Borne

Nouveau déplacement à Vire dans le Calvados. La Première ministre Élisabeth Borne s'est rendue mercredi 2 août dans le chef-lieu de la circonscription où elle a été élue il y a un peu plus d'un an, pour rencontrer des habitants, des élus, des commerçants et des chefs d'entreprise. Elle a été accueillie vers 13 heures par le député Freddy Sertin.

Visite de l'entreprise Agrigaz

Ce déplacement privé a rassemblé une dizaine de journalistes. La Première ministre a notamment pu visiter le site Agrigaz, producteur de biométhane. Sa dernière visite à Vire remontait au 17 juin.

Vire, Le Havre, Lisieux…

Élisabeth Borne coche souvent la Normandie sur son agenda. Mardi 25 juillet, au Havre, entourée de six ministres et accueillie par le maire Édouard Philippe, la Première ministre était venue annoncer plusieurs investissements importants pour la ville.

Jeudi 6 juillet, la cheffe du gouvernement avait rencontré les policiers, commerçants et riverains du quartier de Hauteville à Lisieux, après les émeutes.