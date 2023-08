Orne. La ville à joie en tournée solidaire dans plusieurs villages du département

"Ce qui est important pour nous, c'est d'aller à la rencontre des habitants qui ont le moins accès aux services et de faire venir les services à eux plutôt que l'inverse", présente Juliette Olivier, responsable de l'équipe La ville à joie dans l'Orne. Depuis 2020, l'entreprise sillonne la France rurale à travers les villages de moins de 1 000 habitants dans le but de ramener des services de proximité et du lien social auprès des riverains. Face au succès de ses précédentes interventions, la start-up a pérennisé trois tournées dans la Nièvre, le Cher et en Côte-d'Or.

Première tournée dans l'Orne

La ville à joie arpente le Bocage ornais depuis le 26 juillet et s'est arrêtée à Ségrie-Fontaine, village de 400 habitants, mardi 1er août. Greffé au marché local, l'événement a pu compter sur la présence quatre intervenants avec les venues de France Rénov', Campus Connecté, du Planning familial de l'Orne et de la Mce M3s. Les Fontenois ont pu parler par exemple des aides administratives ou essayé un baudrier simulant l'arthrose. "On essaie d'avoir un maximum de services liés à la santé, à l'habitat et au numérique", explique la salariée.

Lors de chaque date, des associations et commerçants locaux s'ajoutent aux services socles. Les riverains peuvent aussi profiter d'un stand de restauration et des animations mises en place. Prochain arrêt de la tournée ornaise : Le Grais, près de La Ferté-Macé, vendredi 4 août de 17 heures à 21 heures.

Pratique. La tournée se poursuit à Saint-Pierre-d'Entremont le 11 août, Saint-Fraimbault le 15, Le Grais le 16, Habloville le 18 et Montsecret-Clairefougère le 19, de 17 heures à 21 heures.