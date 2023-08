Cyclotourisme. Dans la Manche, la pluie n'arrête pas le périple de ces deux familles

Le temps normand va rester maussade encore quelques jours. Si cela rend compliqué de faire la sieste sur les plages, cela ne va pas arrêter ces deux familles en vacances. Elles sont parties dimanche 30 juillet de Saint-Fromond dans la Manche, direction le Mont Saint-Michel. Les quatre parents et huit enfants font le trajet à vélo en suivant la Vélomaritime. La pluie est même presque la bienvenue pour eux qui arrivent de Lyon et de Madrid. Bien équipé en manteau et gilets fluo, la troupe profite de la Normandie.

Des vacances à vélo et sous la pluie, ce n'est pas un souci

Le groupe a tout ce qu'il faut. Chacun a bien son vélo. Les plus jeunes peuvent même accrocher leur bicyclette à celles des adultes en cas de fatigue. Les majeurs ont aussi des petites charrettes pour porter le matériel. Si les enfants suivent, ils hésitent même à pousser le trajet jusqu'à Saint-Malo en Bretagne.