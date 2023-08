Alençon. Avant la rentrée, la MSA et le Secours populaire organisent une collecte de fournitures scolaires

À cause de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat, certaines familles risquent de se trouver en difficulté face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Pour remédier à ce problème, la Mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, à travers son dispositif MSA solidaire, organise une collecte de fournitures scolaires jusqu'au dimanche 20 août. Cette opération a pour but de permettre à tous les enfants de bénéficier du matériel nécessaire pour débuter la nouvelle année d'études.

Un appel à la "générosité collective"

Pour cette collecte, il est possible de donner tout type de fournitures scolaires, neuf ou d'occasion en bon état, comme des cahiers, des stylos, de la colle, des copies ou encore des calculatrices. "Quand des personnes vont acheter en août leurs fournitures scolaires pour leurs enfants, ils peuvent prendre un cahier ou un compas en plus à remettre ici, suggère Laure Payen, responsable communication de la MSA. C'est la générosité collective qui fera qu'on pourra aider un maximum de familles."

Les dons sont à déposer de 8 h 30 à 13 heures à la MSA d'Alençon, au 52 boulevard du 1er Chasseurs. Le Secours populaire se chargera ensuite de les redistribuer aux familles démunies.

Pratique. Des points de collecte sont aussi installés dans la Sarthe, près de la frontière : jusqu'au 10 août, au centre social Cascade de Marolles-les-Braults, au 1 place Henri Coutard ; jusqu'au 4 août, au centre social Mazagran de Bonnétable, au 8 rue Mazagran.